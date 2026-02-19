Konyaspor Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 21 Şubat Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ile başladı. Pas çalışması ve topla oyunla devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA