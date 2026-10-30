Konyaspor-Galatasaray maçında VAR'da Avusturyalı Alan Kijas görev yapacak - Son Dakika
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Konyaspor-Galatasaray maçında VAR'da Avusturyalı Alan Kijas görev yapacak

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile Galatasaray bugün saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak. Maçı hakem Cihan Aydın yönetecek; VAR'da Avusturyalı Alan Kijas, AVAR'da Davut Dakul Çelik görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Konyaspor- Galatasaray maçında VAR'da Avusturyalı hakem Alan Kijas görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile Galatasaray bugün saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın dördüncü hakem ise Ömer Tolga Güldibi olacak.

Mücadelede VAR'da Avusturyalı Alan Kijas, AVAR'da da Davut Dakul Çelik görev yapacak.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigCihan AydınGalatasarayKonyasporSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Konyaspor-Galatasaray maçında VAR'da Avusturyalı Alan Kijas görev yapacak - Son Dakika
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