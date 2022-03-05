Konyaspor Galatasaray maçının VAR hakemi Özgür Yankaya - Son Dakika
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Konyaspor Galatasaray maçının VAR hakemi Özgür Yankaya

05.03.2022 12:00
Konyaspor Galatasaray maçının VAR hakemi Özgür Yankaya

Galatasaray'ın bugün deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Galatasaray'ın bugün deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Konyaspor'la karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Ekren Kan ve İlker Takpak yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ozan Ergün olacak.

Zorlu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya, AVAR'da Ceyhun Sesigüzel ve Hasan Kaçar eşlik edecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyaspor Galatasaray maçının VAR hakemi Özgür Yankaya - Son Dakika


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