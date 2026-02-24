Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı - Son Dakika
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı

Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
24.02.2026 20:11  Güncelleme: 20:21
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kaydını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Konyaspor- Galatasaray maçında Leroy Sane'nin iptal edilen golünün VAR kayıtları açıklandı.

İşte Atilla Karaoğlan ve VAR hakemi arasında geçen tüm konuşmalar:

VAR: "Potansiyel ofsayt ihlali için inceleme öneriyorum. Etkiyi göstereceğim."

- Atilla Karaoğlan: "Tamam."

- VAR: "Önce oyuncunun ofsaytta olduğunu göstereceğim."

- Atilla Karaoğlan: "Evet, bu yerde 70 numarayla mücadeleden bahsediyorsun. Doğru mu?"

- VAR: "Doğrudur. Kale arkasından da etkisini göstereceğim."

- Atilla Karaoğlan: "Tamam. Gördüm."

- Atilla Karaoğlan: ''93 numaralı oyuncu ofsayt. Rakibiyle ikili mücadeleye giriyor. Topun geçişinde oyuncunun yetişme ihtimali var. Rakibe etkisi var. Golü iptal ediyorum. Ofsayt ile başlıyorum."

- VAR: "Doğrudur, tamamdır."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • aykut demirezen aykut demirezen:
    bu adam neden düşüyor, öncesinde kalecinin teması var mı diye neden soran olmuyor acaba... 7 3 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Başrolde yine Atllla Süt oğlan. 3 2 Yanıtla
  • savasakkas92 savasakkas92:
    Kısaca Federasyon emir vermiş Var Hakemi Kandırmış Hakemde Kandırılmak İstemiş. Tek açıyla Olayı kapatmışlar Hakem var bana tek açı gösterdi Dicek varda Hakem bana başka açı varkı diye sormadı dicek konu kapanıcak 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
