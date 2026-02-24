Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Konyaspor- Galatasaray maçında Leroy Sane'nin iptal edilen golünün VAR kayıtları açıklandı.
İşte Atilla Karaoğlan ve VAR hakemi arasında geçen tüm konuşmalar:
VAR: "Potansiyel ofsayt ihlali için inceleme öneriyorum. Etkiyi göstereceğim."
- Atilla Karaoğlan: "Tamam."
- VAR: "Önce oyuncunun ofsaytta olduğunu göstereceğim."
- Atilla Karaoğlan: "Evet, bu yerde 70 numarayla mücadeleden bahsediyorsun. Doğru mu?"
- VAR: "Doğrudur. Kale arkasından da etkisini göstereceğim."
- Atilla Karaoğlan: "Tamam. Gördüm."
- Atilla Karaoğlan: ''93 numaralı oyuncu ofsayt. Rakibiyle ikili mücadeleye giriyor. Topun geçişinde oyuncunun yetişme ihtimali var. Rakibe etkisi var. Golü iptal ediyorum. Ofsayt ile başlıyorum."
- VAR: "Doğrudur, tamamdır."
