Konyaspor, Gaziantep'i 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Konyaspor, Gaziantep'i 3-0 Mağlup Etti

17.08.2025 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yi 3-0'la geçerek galibiyet elde etti.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Furkan Ürün, Mustafa Savranlar

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic (Dk. 86 Stefanescu), N'dao (Dk. 77 Tunahan Taşçı), Aleksic (Dk. 71 Pedrinho), Melih İbrahimoğlu, Bardhi (Dk. 77 Bjorlo), Umut Nayir (Dk. 86 Melih Bostan)

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Sorescu, Semih Güler, Abena, Rodrigues, N'diaye (Dk. 71 Ogün Özçiçek), Bacuna (Dk. 55 Lungoyi), Kulasin (Dk. 55 Ali Osman Kalın), Kozlowski, Maxim (Dk. 78 Mirza Cihan), Boateng

Goller: Dk. 18 N'dao, Dk. 50 Aleksic, Dk. 82 Andzouana (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Bacuna, Dk. 66 N'diaye, Dk. 86 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK), Dk. 34 Jevtovic, Dk. 38 Adil Demirbağ, Dk. 69 Bardhi (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti.

48. dakikada N'dao'nun sağ kanattan ortasında topa yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda, kaleci Zafer Görgen topu çıkardı.

50. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında topla buluşan N'dao'nun pasında Aleksic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

82. dakikada Konyaspor üçüncü golü buldu. kaleci Deniz Ertaş'ın ileriye gönderdiği topla buluşan Andzouana'nın ceza sahası içerisinden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0

Maç, yeşil-beyazlıların 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Konyaspor, Gaziantep, Tümosan, 3-sayfa, Futbol, konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, Gaziantep'i 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor
Marmara depreminin “batık şehri“ 26 yıl sonra görüntülendi Marmara depreminin "batık şehri" 26 yıl sonra görüntülendi
Galatasaray’da ayrılık Okan Buruk’un kalemini kırdığı isim para kazandırarak gidiyor Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk'un kalemini kırdığı isim para kazandırarak gidiyor
Milyonları ilgilendiriyor: İşte emekliler için masadaki 2 zam senaryosu Milyonları ilgilendiriyor: İşte emekliler için masadaki 2 zam senaryosu
Yılın transfer bombası Nicolo Zaniolo ezeli rakibe hayırlı olsun Yılın transfer bombası! Nicolo Zaniolo ezeli rakibe hayırlı olsun
Dedesi ve babaannesinin mevlit yemeğinde tadım videosu çekip paylaştı Dedesi ve babaannesinin mevlit yemeğinde tadım videosu çekip paylaştı
Kanser taramasında SMS dönemi Sağlık Bakanlığı 15 milyon kişiye gönderecek Kanser taramasında SMS dönemi! Sağlık Bakanlığı 15 milyon kişiye gönderecek
Alaska’daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Erdoğan, “Kabusa gidiyoruz“ uyarısında haklı çıktı Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihinin en düşüğünde Erdoğan, "Kabusa gidiyoruz" uyarısında haklı çıktı! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihinin en düşüğünde
’General Hospital’ dizisinin yıldızı Tristan Rogers 79 yaşında hayatını kaybetti 'General Hospital' dizisinin yıldızı Tristan Rogers 79 yaşında hayatını kaybetti

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
19:11
Çanakkale kabusu yaşıyor Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
Çanakkale kabusu yaşıyor! Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 21:28:16. #7.13#
SON DAKİKA: Konyaspor, Gaziantep'i 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.