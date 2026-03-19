Konyaspor - Gençlerbirliği İlk Yarı Golsüz Berabere

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Kısal, Mustafa Savranlar
TÜMOSAN Konyaspor: : Bahadır Güngördü, Andzouana, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Enis Bardhi, Muleka, Kramer
Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Traore, Tongya, Göktan Gürpüz, Metehan Mimaroğlu, Niang
Sarı kartlar: Dk. 29 Jevtovic, Dk 43 Deniz Türüç (TÜMOSAN Konyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçının ilk yarısı 0-0 bitti.
17. dakikada sol taraftan kullanılan korner atışında Bardhi'nin kale sahası içine ortasında, ceza sahasında yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
35. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Metehan Mimaroğlu'nun yerden sert ortasında savunmada Adil Demirbağ'ın müdahalesinde top kornere çıktı.
45+1. dakikada topla hareketlenen Kramer'in ceza sahası içinden yerden sert vuruşunda kaleci Velho, topu uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
