Konyaspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 Yendi

İsmail AKKAYA/ KONYA,
STAT: Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Ali Yılmaz, Mehmet Kısal, Mustafa Savranlar
TÜMOSAN KONYASPOR: Bahadır, Andzouana, Nagalo, Adil, Berkan Kutlu, Jevtovic (Dk. 84 Tunahan), Melih, Deniz (Dk. 67 Bjorlo), Bardhi (Dk. 90 Bazoer), Muleka, Kramer (Dk. 67 Oaigbe)
NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Traore (Dk. 69 Oğulcan), Tongya (Dk. 87 Varesanovic), Göktan (Dk. 57 Samed), Metehan (Dk. 57 Cihan), Niang (Dk. 87 Onyekuru)
GOL: Dk. 86 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor)
SARI KARTLAR: Jevtovic, Deniz (TÜMOSAN Konyaspor), Niang (Natura Dünyası Gençlerbirliği)
Süper Lig'in 27'nci haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
18'inci dakikada Bardhi'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında topa yükselen Adil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
35'inci dakikada Metehan'ın ceza sahasının solundan arka direğe yaptığı ortada, Adil ters vuruşla topu kornere gönderdi.
44'üncü dakikada Traore'nin ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı.
45+1'inci dakikada topla ceza sahasına giren Kramer'in şutunda kaleci Velho meşin yuvarlağa müdahale etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
64'üncü dakikada Deniz'in soldan kullandığı serbest vuruşta Berkan kafayı vurdu, kaleci Velho topu kornere çeldi.
66'ncı dakikada sol kanatta Berkan'ın pasında ceza sahası çaprazından Bardhi'nin vuruşunda top yandan auta çıktı.
73'üncü dakikada Berkan'ın pasında ceza sahasına giren Bardhi'nin şutunda kaleci Velho topu kornere çeldi.
86'ncı dakikada Konyaspor öne geçti. Bardhi'nın sol kanattan köşe atışında ceza sahasında topa yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşma Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?