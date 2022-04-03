Konyaspor-Göztepe maçının ardından - Son Dakika
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Konyaspor-Göztepe maçının ardından

03.04.2022 18:54
Konyaspor-Göztepe maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 3-0 yenilen Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas, erken yedikleri golün ardından ikinci golü kalelerinde gördüklerini ve 10 kişi kalmalarıyla da maçı kaybettiklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 3-0 yenilen Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas, erken yedikleri golün ardından ikinci golü kalelerinde gördüklerini ve 10 kişi kalmalarıyla da maçı kaybettiklerini söyledi.

Tomas, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu belirtti.

Son haftalarda basit hatalardan gol yediklerini anlatan Tomas, "Maalesef erken yediğimiz golün ardından ikinci gol geldi. Ama 30'uncu dakikada bir fırsat geldi. 2-1 olsaydı, o golü atsaydık bu maça dönebilirdik. Maalesef 45. dakikada Cherif Ndiaye kırmızı kart gördü. 10 kişiyle ikinci devre zor durumda kaldık. 10 kişiyle iyi mücadele ettik ama maalesef olmadı." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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