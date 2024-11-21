Konyaspor Hatayspor\'a Hazırlanıyor

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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, aktif ısınma ile başladı. 5'e 2 ve 8'e 8 oyun ile devam eden idman, çift kale maç ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile Hatayspor müsabakasının hazırlıklarını devam edecek. - KONYA