Konyaspor: Hatayspor'a Karşı 1-0 Önde - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Konyaspor: Hatayspor'a Karşı 1-0 Önde

Konyaspor, Hatayspor ile oynadığı maçta ilk yarıyı Jevtovic'in golüyle 1-0 önde tamamladı.

24.11.2024 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 1-0'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

6. dakikada Hatayspor'un sol kanattan gelişen atağında topla buluşan Fernandes'ın şutunda top az farkla dışarı çıktı.

17. dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Jevtovic kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

23. dakikada Bamgboye'nın sağ çaprazdan şutunda kaleci Slowik topu kornere çeldi.

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Deniz Caner Özaral

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Aleksic, Jevtovic, Ndao, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Tunahan Taşçı, Ufuk Akyol, Keyta, Damjanovic, Oğulcan Ülgün, Melih İbrahimoğlu, Kramer

Teknik Direktör: Recep Uçar

Hatayspor: Erce Kardeşler, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Abdulkadir Parmak, Diack, Bamgboye, Görkem Sağlam, Fernandes, Strandberg

Yedekler: Bekaj, Demir Sarıcalı, Abubakar, Okoronkwo, Selimcan Temel, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Boutobba

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Sarı kartlar: Jevtovic, Bazoer (Konyaspor), Diack (Hatayspor)

Gol: Jevtovic (dk. 17) (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Hatayspor, Konyaspor, 3-sayfa, Futbol, konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor: Hatayspor'a Karşı 1-0 Önde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:59 Yolda yürüyen genç kıza çelme takan adam, esnaftan meydan dayağı yedi Yolda yürüyen genç kıza çelme takan adam, esnaftan meydan dayağı yedi
16:53 9 ilimizde eğitime kar engeli 9 ilimizde eğitime kar engeli
14:33 Otizm merkezinde küçük çocuğa darp skandalı: Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız Otizm merkezinde küçük çocuğa darp skandalı: Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız
14:13 AK Parti’den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar
13:55 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu
10:09 Kızılcık Şerbeti’nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti Kızılcık Şerbeti'nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti
10:07 Sonbaharın gözdesi olan ormana özel izinle girilebiliyor, dünyada tek Sonbaharın gözdesi olan ormana özel izinle girilebiliyor, dünyada tek
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
10:00 Kocaman kız oldu Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:51 Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 18:16:47. #1.11#
SON DAKİKA: Konyaspor: Hatayspor'a Karşı 1-0 Önde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.