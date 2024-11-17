Konyaspor Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. Isınma sonrası iki takıma ayrılan futbolcular, çift kale maç yaptı.

Yeşil-beyazlılar, Hatayspor maçının hazırlıklarına salı günü yapacağı antrenman ile devam edecek. - KONYA