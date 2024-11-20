Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. 5'e 2 oyun ile devam eden idman, çift kale maç ve gol çalışması ile tamamlandı.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile Hatayspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek. - KONYA
Son Dakika › Spor › Konyaspor Hatayspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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