Konyaspor Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynayacakları Hatayspor maçı için hazırlıkların iyi gittiğini ifade ederek, "Arzu edindiğimiz ve planladığımız oyunu oynayıp iyi bir sonuçla şehrimize dönmek istiyoruz" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın saat 20.00'de Hatayspor ile Mersin'de karşılaşacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile tamamlandı.

Recep Uçar: "İyi bir sonuçla şehrimize dönmek istiyoruz"

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Hatayspor maçı hazırlıklarımız devam ediyor. Bugün son idmanımız. Hazırlıklarımızı tamamlayıp yola çıkacağız. Hatayspor ligde bulunduğu konum itibariyle malum, biliyoruz ama bizim burada kazanamadığımız bir ekip. Bizim birinci amacımız ligde matematiksel olarak alt gruptan uzaklaşmak. Ligdeki ikinci amacım da taraftarımızı memnun edebilecek en iyi konumda ligi tamamlamak. Bizim için önemli bir maç. Baktığımızda ilk maçta son dakika golü ile berabere kaldığımız bir ekip. Bulundukları konum itibariyle belki kaybedecekleri bir şey yok ama özgüvenli bir şekilde rahat oynuyorlar. Her ne kadar son 3 maçını kaybetse de evinde Alanya ve Sivas'ı yenip deplasmanda Trabzon galibiyeti alan da bir ekip. Maça bu ciddiyetle hazırlanıyoruz. Hedefleri olan bir takımız. Hazırlıklarımız da bu anlamda iyi gidiyor. Umarım en iyi şekilde gidip arzu edindiğimiz ve planladığımız oyunu oynayıp iyi bir sonuçla şehrimize dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Deniz Ertaş: "Geçen hafta aldığımız galibiyeti taçlandırmak istiyoruz"

Yeşil-beyazlı takımın file bekçisi Deniz Ertaş ise, "Bu hafta iyi çalıştık. Geçen hafta aldığımız galibiyeti taçlandırmak istiyoruz. Gerekli analizleri yaptık şimdi de son idmanımızı yapacağız. Yarın sahaya 3 puan için çıkacağız. Ben genç oyuncuyum, bulduğum bütün süreleri iyi değerlendirmek istiyorum. Şu ana kadar da iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. İnşallah üstüne koyarak devam edebilirim. Takımıma ne kadar yardımcı olabilirsem o kadar mutluluk verici. İnşallah bu daha iyi bir şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.

Ertaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiğine dair çıkan haberlere, "Gelecek için pek bir şey söyleyemem ama sezon sonuna kadar kulübüme ne kadar faydalı olabilirsem ne kadar iyi maç çıkarabilirsek diye odaklanmış durumdayız. Sezon sonu da ne olur bilemiyorum. Basında çıkan haberleri ben de gördüm. O haberle ilgili bir şey söyleyemem çünkü ben de aslını bilmiyorum. Şu an tek odağım kulübüme yardımcı olmak" diye konuştu. - KONYA