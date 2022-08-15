Eskişehirspor'un 21 yaşındaki golcüsü Süper Lig kulübünün radarında - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehirspor'un 21 yaşındaki golcüsü Süper Lig kulübünün radarında

15.08.2022 10:08
Eskişehirspor'un 21 yaşındaki golcüsü Süper Lig kulübünün radarında

Konyaspor ile Eskişehirsporlu Onur Arı'nın transferi için bir anlaşmaya varamadıklarını belirten Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek; "Arı, bu ligin üzerinde bir futbolcudur" şeklinde konuştu.

Konyaspor ile Eskişehirsporlu Onur Arı'nın transferi için bir anlaşmaya varamadıklarını belirten Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek; "Arı, bu ligin üzerinde bir futbolcudur" şeklinde konuştu.

Geçen sezon Eskişehirspor forması ile çıktığı 32 maçta 14 gol kaydeden 21 yaşındaki forvet oyuncusu Onur Arı hakkında transfer iddiaları gündemde yer alıyor. Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, konu hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konyaspor'un, Onur Arı için resmi olarak Eskişehirspor Tesisleri'ni ziyaret ettiklerini fakat herhangi bir anlaşmaya varamadıklarını dile getiren Başkan Şimşek; "Arı, bu ligin üzerinde bir futbolcudur. Konyaspor ile bir anlaşma sağlayamadık. Çünkü teklif ettiğimiz bedel, takımlara yüksek geliyor" dedi.

"Herhangi bir futbol kulübü ile transfer için anlaşmaya varamadık"

Yapılan görüşme hakkında açıklamalarda bulunan Şimşek, "Konyaspor ile bir anlaşma sağlayamadık. Çünkü istediğimiz bedel, takımlara yüksek geliyor. Bize, 'henüz erken' deniliyor. Bu bakımdan herhangi bir futbol kulübü ile transfer için anlaşmaya varamadık" ifadelerini kullandı.

"Futbolcularımızın bireysel olarak gelişimlerini takip ediyoruz"

Kuşadasıspor ile yapılan hazırlık maçının ardından durum değerlendirmesi de yapan Şimşek, "Hazırlık maçları, futbol takımlarının o an ki durumuna bağlı oluyor. Ligi pek yansıttığını düşünmüyorum. Formda olan, iyi hazırlanan kazanır. Bunun için zaman zaman maç yapılması ve teknik ekibin de iyi analizler yapması gerekiyor. Biz de ilk maçımıza Kuşadasıspor ile başladık. Tabii ki başka müsabakalara da çıkacağız. O maçta, galip de olabilirdik mağlup da fakat bizim için netice önemli değil. Futbolcularımızın bireysel olarak gelişimlerini değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Başkan Şimşek, Konyaspor için Eskişehirspor Tesisleri'ni açtı Başkan Şimşek, Konyaspor için Eskişehirspor Tesisleri'ni açtı Alpagut Sümerspor Eskişehirli futbolseverlerin dikkatini çekiyor Alpagut Sümerspor Eskişehirli futbolseverlerin dikkatini çekiyor
Kaynak: İHA

Eskişehirspor, Mehmet Şimşek, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirspor'un 21 yaşındaki golcüsü Süper Lig kulübünün radarında - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:00 Bakan Nebati: Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum
09:55 YÖK Başkanı Erol Özvar: YKS yerleştirme sonuçlarına göre açık öğretim hariç yaklaşık 850 bin aday yerleşti
09:47 Galatasaray'ın Pisa'ya kiraladığı Morutan ilk maçında iki asist yaptı
09:50 Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, İtalya'da düğün yaptı! Çifti aşk dolu pozları beğeni topladı
09:30 Kanarya ligde siftah peşinde! İşte Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
09:42 Bursa'nın Mudanya ilçesindeki sağanak yağış sonrası yollar göle döndü
09:17 Halil Dervişoğlu için transfer açıklaması: Hull City ile anlaştık
09:18 Hollywood yıldızı Ashton Kutcher'dan hastalık itirafı: Görme ve duyma yetimi mahvediyordu
09:35 Yere düşünce tekmelemeye başladılar! İstanbul'da bir grup kız, 1 kızı hunharca darp etti
09:05 Ece Ronay'dan TikTok'ta canlı yayın açıp hediye isteyen Mehmet Ali Erbil'e: Yeni dilenciniz hayırlı olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 10:09:12. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehirspor'un 21 yaşındaki golcüsü Süper Lig kulübünün radarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement