Üye Girişi
Konyaspor ile Giresunspor 2. randevuda - Son Dakika

Konyaspor ile Giresunspor 2. randevuda

03.02.2022 15:19
Konyaspor ile Giresunspor 2. randevuda

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın iç sahada oynayacağı Giresunspor ile ligde ikinci kez karşılaşacak.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın iç sahada oynayacağı Giresunspor ile ligde ikinci kez karşılaşacak. Ligin ilk yarısında oynanan maç golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor yarın saat 20.00'de evinde Giresunspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda Konya temsilcisi 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 1 maç eksiğiyle aldığı 45 puanla ikinci sırada bulunuyor. Giresun ekibi ise 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyetle topladığı 26 puanla 16. sırada yer alıyor.

Konyaspor, Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada 3 puan kaybetti. Yeşil-beyazlılar söz konusu müsabakalarda Beşiktaş, Adana Demirspor ve Altay'ı yenerken, Sivasspor'a mağlup oldu.

2. randevu

Konyaspor ile Giresunspor, oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de ikinci kez rakip olacak. Ligin ilk yarısında Giresun'da oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona ermişti. İki takım daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda iki takım da 1'er galibiyet aldı.

Ligin iç sahada en çok puan toplayan takımı

Konyaspor, Süper Lig'de bu sezon iç sahada oynadığı 12 karşılaşmada 27 puan topladı. Yeşil-beyazlılar bu istatistikle ligin iç sahada en fazla puana sahip takımı konumunda bulunuyor. Konya ekibi 8 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 3 kez berabere kaldı, 1 kez de mağlup oldu. Konyaspor bu maçlarda 18 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 7 gol gördü. Yeşil-beyazlılar son iç saha müsabakasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

Cüneyt Çakır yönetecek

Konyaspor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak. İstanbul bölgesi hakemi olan Cüneyt Çakır, Süper Lig'de 378 maç yönetti. Bu maçların 176'sını ev sahibi, 107'sini ise deplasman takımları kazandı. 95 maç ise berabere sona erdi.

Cüneyt Çakır, en son Konyaspor'un 9 Ocak'ta Süper Lig'de oynadığı ve 1-0 mağlup olduğu Sivasspor maçında görev aldı. - KONYA

Konyaspor ile Giresunspor 2. randevuda
Konyaspor ile Giresunspor 2. randevuda

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyaspor ile Giresunspor 2. randevuda - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:04 ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi, İdlib'de öldürüldü
16:02 Kanındaki oksitosin seviyesi yüksek olan erkekler cinsel ilişki bağımlılığı yaşıyor
15:48 Semra Güzel nerede? Dokunulmazlığı kaldırıldı! Kimse nerede olduğunu bilmiyor: Kaçtı mı?
15:39 Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolara yükseldi
15:38 Oryantal Didem itiraf etti: Babamın çoraplarını göğsüme koyup sahneye çıkıyordum
15:33 Son Dakika! Öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı! Gözler Genel Kurul'da
15:25 Karar alındı ve Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi harcanmaya başlandı!
15:15 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Artan vakalara rağmen eğitime ara vermeyeceğiz
12:11 Sıcaklığın -30 dereceye düştüğü Sivas'ta bir kurt, ayakta dondu
15:03 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Çolak'ın hain planı Züleyha'yı nasıl etkileyecek?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 16:25:56. #1.11#
SON DAKİKA: Konyaspor ile Giresunspor 2. randevuda - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement