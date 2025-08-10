Konyaspor İlk Yarıyı 3-0 Önde Kapattı

Stat: Pendik

Hakemler: Batuhan Kolak, Murat Temel, Özcan Sultanoğlu

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Talha Ülvan, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Melih Kabasakal, Kerem Demirbay, Serdar Gürler, Emre Akbaba, Dragus, Thiam

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Aleksic, Melih İbrahimoğlu, Bardhi, Umut Nayir

Goller: Dk. 5 ve 21 Umut Nayir, Dk. 33 Bardhi (Penaltıdan) (Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanan ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısını konuk ekip 3-0'lık skorla önde tamamladı.

2. dakikada sağ kanattan gelişen atakta hızla ceza sahasına giren Serdar Gürler, arka direğe ortasını yaptı. Serdar'ın ortasına arka direkte gelişine sağ ayağıyla vuran Dragus'un şutunu kaleci Bahadır Han Güngördü direk dibinden çıkardı.

5. dakikada Konyaspor öne geçti. Melih İbrahimoğlu'nun sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya penaltı noktası hizasında kafayla aşırtma bir vuruş yapan Umut Nayir, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

21. dakikada Konyaspor ikinci golü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Andzouana, son çizgiden altıpasın gerisine ortasını yaptı. Ortaya iyi yükselen Umut Nayir, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.

32. dakikada Konyaspor, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Bardhi'nin pasıyla yayın içinde topla buluşan Ndao'nun şutunda meşin yuvarlak, ceza sahasında Claro'nun koluna çarptı. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen Batuhan Kolak, Claro'nun topa koluyla müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

33. dakikada topun başında geçen Bardhi, meşin yuvarlak ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 0-3.

Konyaspor, ilk yarıyı 3-0 üstün kapattı.