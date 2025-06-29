Konyaspor İtibarını Artırmayı Hedefliyor - Son Dakika
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Konyaspor İtibarını Artırmayı Hedefliyor

Konyaspor İtibarını Artırmayı Hedefliyor
29.06.2025 14:09
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Cengiz Yönet, Konyaspor'un uluslararası itibarı için mali disiplin ve istikrar vurgusu yaptı.

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, Konyaspor'u itibarı olan bir kulüp haline getirmek istediklerini söyledi.

Cengiz Yönet ile kulübün futbol şube sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı, Kayacık Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yönet, burada yaptığı konuşmada, Konyaspor'un kentin bir değeri olduğunu vurgulayarak, "Burası aslında kulübün çok ötesinde. Burası herhangi bir şirket değil, herhangi bir kişiye ait değil. Yüz yılın üzerinde tarihe sahip bir kulübün değerlerinden bahsediyoruz." dedi

Dünyadaki futbol endüstrisinden söz eden Yönet, şunları kaydetti:

"Naklen gelir yayını, sponsorluk geliri gibi bir sürü gelir kalemi var. Tüm dünyada önemli bir yer tutuyor. Sadece skorlara göre konuşacağımız bir Konyaspor olsun istemiyoruz. Başarılı skorları herkesin arzuladığı bir gerçek. Bizim için mali disiplin ve istikrar çok önemli. 'Konyaspor Kulübü' dediğimiz zaman tüm Türkiye'de, mümkünse Avrupa ve dünyada itibarı olan bir kulüp haline gelmeyi çok önemsiyoruz. Futbol bir top oyunu, bir gösteri, bir temaşa sanatı aslında. Biz eğer stadımızı; çocuklarımızın, kızlarımızın ve ailelerimizin geldiği yerler haline getirebilirsek, maç öncesinde yeşil beyaz lisanslı ürünlerini giymiş taraftarların akın akın stada geldiği bir şehir ve atmosfer oluşturabilirsek, bu sinerjiyi oluşturabilirsek çok güzel şeyler yapabileceğimizi düşünüyoruz."

Yusuf Küçükbakırcı ise 50 yakın futbolcuyla yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki kampa gireceklerini söyledi.

Kiralık olarak gönderdikleri 4 futbolcunun da takıma döndüğünü ifade eden Küçükbakırcı, "Recep hocamızın raporu doğrultusunda Filip Damjanovic, Hamidou Keyta, Nikola Boranijasevic'in kulüp bulmasını istedik. Emmanuel Baeteng'i ise son olarak kampta görmek istedi. Bunlarla karşılıklı anlaşmayla yollarımızı ayırmayı istedik. Onun dışında transfer çalışmalarında hocamız dört farklı bölge için oyuncu istedi. Bunlardan biri sağ bek, bir tanesi 6 numara ile 8 numara, kanat oynayabilen bir oyuncu, bir de sağ kenar oyuncusu bakıyoruz. Bu sene yürürlüğe giren 2003 ve sonrası kontenjan oyuncular var. Onlarla alakalı çalışmalarımız da devam ediyor. Onlardan da 2 tane kontenjan oyuncusu almayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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