Konyaspor, Jin-Ho Jo'yu Transfer Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Konyaspor, Jin-Ho Jo'yu Transfer Etti

Konyaspor, Jin-Ho Jo\'yu Transfer Etti
16.07.2025 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor, Güney Koreli orta saha oyuncusu Jin-Ho Jo'yu 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Konyaspor, Güney Koreli orta saha oyuncusu Jin-Ho Jo'yu 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Konyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, orta saha oyuncusu Jin-Ho Jo'yu 2 yıllığına renklerine bağladı. Erzurum'da kamp yapılan otelde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlularından Oktay Erkek hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze imza atan Güney Koreli ilk futbolcu olan Jin-Ho Jo'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Jin-Ho Jo, ülkesinde Seoul Daedong Elementary School ile Jeonbuk Hyundai Motors alt yapı takımlarının formalarını terletti. Türkiye'de ise Fenerbahçe Rezerv ve U19 takımlarında oynayan Jin-Ho Jo, Novi Pazar ve Radnicki kulüplerinde de top koşturdu. - KONYA

Kaynak: İHA

Konyaspor, Güncel, Futbol, konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, Jin-Ho Jo'yu Transfer Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
Türkiye yangın yeri İki kentte durum vahim Türkiye yangın yeri! İki kentte durum vahim
Husumetli ailelerin ilginç kavgası Önce araçlarla birbirlerine çarptılar sonra bıçakları çektiler Husumetli ailelerin ilginç kavgası! Önce araçlarla birbirlerine çarptılar sonra bıçakları çektiler
İstanbul’da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı İstanbul'da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı
Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu
Heybeliada’da tekne kazası Denize düşen 7 kişi kurtarıldı Heybeliada'da tekne kazası! Denize düşen 7 kişi kurtarıldı
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Suriye’ye saldırıları genişletme tehdidi İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidi
Korkunç ölüm Küçük çocuk dolaba kuşakla asılı halde bulundu Korkunç ölüm! Küçük çocuk dolaba kuşakla asılı halde bulundu
Beyaz Saray Ön Girişi Geçici Olarak Kapatıldı Beyaz Saray Ön Girişi Geçici Olarak Kapatıldı
Tekirdağ alev alev Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı Tekirdağ alev alev! Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
Siteye katiliyle birlikte girmiş İşte Ayşe Tokyaz’ın son anları Siteye katiliyle birlikte girmiş! İşte Ayşe Tokyaz'ın son anları

16:15
İsrail’in, Şam’daki Genelkurmay Başkanlığı binasını vurduğu anlar
İsrail'in, Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı binasını vurduğu anlar
16:00
İsrail’in Şam saldırısına Türkiye’den ilk tepki
İsrail'in Şam saldırısına Türkiye'den ilk tepki
14:46
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü ’’Ahrazım’’ açıklaması gazetecileri şaşırttı
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü! ''Ahrazım'' açıklaması gazetecileri şaşırttı
08:23
Kılıçdaroğlu, Bahçeli’yi arayıp teşekkür etti
Kılıçdaroğlu, Bahçeli'yi arayıp teşekkür etti
08:13
Marmara’da orman yangınlarıyla mücadele Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor
Marmara'da orman yangınlarıyla mücadele! Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor
07:54
Tekirdağ ve Çanakkale’de alevlerle mücadele Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var
Tekirdağ ve Çanakkale'de alevlerle mücadele! Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var
07:28
Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti
01:43
Kocaeli’ndeki kazada 5 kişinin ölümüne neden olan şoför tutuklandı
Kocaeli'ndeki kazada 5 kişinin ölümüne neden olan şoför tutuklandı
00:37
Yalova’da arazi yangını Köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi
Yalova'da arazi yangını! Köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi
00:18
15 Temmuz’un yıldönümünde tüm camilerden sela sesleri yükseldi
15 Temmuz'un yıldönümünde tüm camilerden sela sesleri yükseldi
00:10
İstanbul’da 15 Temmuz anması Üst düzey isimler katıldı
İstanbul'da 15 Temmuz anması! Üst düzey isimler katıldı
23:49
Safari aracını kullanırken baygınlık geçirdi, park halindeki arabalara çarptı
Safari aracını kullanırken baygınlık geçirdi, park halindeki arabalara çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 17:01:05. #7.11#
SON DAKİKA: Konyaspor, Jin-Ho Jo'yu Transfer Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.