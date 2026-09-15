Konyaspor, kanser tedavisi gören 17 yaşındaki taraftarı Sude Ay'ı evinde ziyaret etti
Konyaspor, omurilik kanser tedavisi gören bir taraftarını evinde ziyaret etti. Futbol şube sorumlusu Ali Camgöz ile oyunculardan Adil Demirbağ ve Ahmet Oğuz, rahatsızlığına rağmen Trabzonspor müsabakasında tribünde yer alan 17 yaşındaki Sude Ay'a moral verdi.
Konyaspor, omurilik kanser tedavisi gören bir taraftarına moral vermek amacıyla evine konuk oldu.
Yeşil-beyazlı kulübün futbol şube sorumlusu Ali Camgöz ile oyunculardan Adil Demirbağ ve Ahmet Oğuz; rahatsızlığına rağmen Trabzonspor müsabakasında tribündeki yerini alan 17 yaşındaki Sude Ay'ı evinde ziyaret etti.
Kaynak: AA
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