Konyaspor, kanser tedavisi gören 17 yaşındaki taraftarı Sude Ay'ı evinde ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konyaspor, kanser tedavisi gören 17 yaşındaki taraftarı Sude Ay'ı evinde ziyaret etti

Konyaspor, kanser tedavisi gören 17 yaşındaki taraftarı Sude Ay\'ı evinde ziyaret etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor, omurilik kanser tedavisi gören bir taraftarını evinde ziyaret etti. Futbol şube sorumlusu Ali Camgöz ile oyunculardan Adil Demirbağ ve Ahmet Oğuz, rahatsızlığına rağmen Trabzonspor müsabakasında tribünde yer alan 17 yaşındaki Sude Ay'a moral verdi.

Konyaspor, omurilik kanser tedavisi gören bir taraftarına moral vermek amacıyla evine konuk oldu.

Yeşil-beyazlı kulübün futbol şube sorumlusu Ali Camgöz ile oyunculardan Adil Demirbağ ve Ahmet Oğuz; rahatsızlığına rağmen Trabzonspor müsabakasında tribündeki yerini alan 17 yaşındaki Sude Ay'ı evinde ziyaret etti.

Kaynak: AA

Kanser Tedavisi, Trabzonspor, Ahmet Oğuz, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, kanser tedavisi gören 17 yaşındaki taraftarı Sude Ay'ı evinde ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Milletvekili Korkmaz: Vali beni tehdit etti, can güvenliğim yok AK Partili Milletvekili Korkmaz: Vali beni tehdit etti, can güvenliğim yok
İran’da düşürülen ABD uçağının ikinci pilotu 2 gün ABD’ye mesaj iletmeye çalıştı İran'da düşürülen ABD uçağının ikinci pilotu 2 gün ABD'ye mesaj iletmeye çalıştı
Erdoğan’dan NATO liderlerine verilen silah hediyesiyle ilgili ilk açıklama: Eserlerimizi takdim edelim istedik Erdoğan’dan NATO liderlerine verilen silah hediyesiyle ilgili ilk açıklama: Eserlerimizi takdim edelim istedik
Çay ve kahveyi böyle içenler dikkat Kanser riski 3 kat daha yüksek çıktı Çay ve kahveyi böyle içenler dikkat! Kanser riski 3 kat daha yüksek çıktı
Trump Jr. ve eşi, düğün kutlamalarının bir bölümünün Rus oligark tarafından finanse edildiğini doğruladı Trump Jr. ve eşi, düğün kutlamalarının bir bölümünün Rus oligark tarafından finanse edildiğini doğruladı
Aksaray’da 5’inci kattan düşen 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti Aksaray'da 5'inci kattan düşen 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

20:48
Havalimanlarında yeni dönem Her şey tek uygulamada
Havalimanlarında yeni dönem! Her şey tek uygulamada
20:23
ABD uzaya silah yerleştirdi Çin ve Rusya’dan sert tepki
ABD uzaya silah yerleştirdi! Çin ve Rusya'dan sert tepki
20:01
Yaya üst geçidinden caddeye düştü, minibüs çarpınca hayatını kaybetti
Yaya üst geçidinden caddeye düştü, minibüs çarpınca hayatını kaybetti
19:51
Somali’de Türkiye’ye destek gösterileri düzenlendi
Somali'de Türkiye'ye destek gösterileri düzenlendi
19:50
Sakarya’da esrarengiz ölüm Sabah kaybolan esnaf saatler sonra tarlada bulundu
Sakarya'da esrarengiz ölüm! Sabah kaybolan esnaf saatler sonra tarlada bulundu
19:45
Uçak havadayken parçalandı, yolcular ecel terleri döktü
Uçak havadayken parçalandı, yolcular ecel terleri döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 21:02:07. #7.12#
SON DAKİKA: Konyaspor, kanser tedavisi gören 17 yaşındaki taraftarı Sude Ay'ı evinde ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement