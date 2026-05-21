Konyaspor Kaptanı Kupayı İstiyor

Trabzonspor ile Konyaspor arasında yarın Antalya'da oynanacak olan 64. Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda, ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Konyaspor'un kaptanı Adil Demirbağ, "Ben sezon başına dönmek istiyorum. Takım arkadaşlarımla kamp sürecinde birbirimize bir söz vermiştik. İnşallah Avrupa kupalarını oynayacak seviyede sezonu bitirebiliriz demiştik. Bunu ne yazık ki başaramadık. Bildiğiniz üzere sezon içerisinde çok inişli çıkışlı performanslarımız oldu ama sonunu iyi bitirdik. Ben kendi adıma yarın iki kişilik oynayıp kupayı almak istiyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA