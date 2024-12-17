Konyaspor, Karacabey'i Geçti - Son Dakika
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Konyaspor, Karacabey'i Geçti

Konyaspor, Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenerek grup aşamasına yükseldi.

17.12.2024 18:16
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Stat: Medaş Konya Büyükşehir

Hakemler: Fatih Tokail, Gökhan Barcın, Emir Eray Eyisoy

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Oğulcan Ülgün, Adem Eren Kabak, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı, Ufuk Akyol, Boateng (Dk. 64 Pedrinho), Prip (Dk. 90+2 Jevtovic), Melih İbrahimoğlu, Tunahan Taşçı (Dk. 80 Ndao), Melih Bostan (Dk. 64 Umut Nayir)

Karacabey Belediyespor: Ahmet Daş, Furkan Metin, Furkan Özcan, Fahri Pınar, Serhat Kot, Berat Badak (Dk. 61 Abdullah Balıkçı), Berke Özgün, Yasin Yalçın, Enes Yılmaz, Ali Aydemir (Dk. 82 Talha Yünkuş), Koray Yağcı (Dk. 82 Azat Çakar)

Gol: Dk. 90 Umut Nayir (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Berat Badak, Dk. 19 Fahri Pınar, Dk. 35 Furkan Özcan (Karacabey Belediyespor), Dk. 19 Yasir Subaşı, Dk. 69 Pedrinho (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Nesine 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı.

45. dakikada Tunahan Taşçı'nın ortasında Melih İbrahimoğlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Ahmet Daş meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

51. dakikada Boateng'in ceza sahası önünden sert şutunda, kaleci Ahmet Daş'ın müdahalesinde top kornere çıktı.

61. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun ortasında Melih Bostan'ın kafa vuruşunda, kaleci Ahmet Daş güçlükle topa sahip oldu.

90. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Yasir Subaşı'nın ortasında Furkan Özcan'ın Umut Nayir'e müdahalesinin ardından hakem Fatih Tokail, penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Umut Nayir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

Yeşil beyazlı ekip, maçı 1-0 kazanarak adını grup aşamasına yazdırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Konyaspor, Karacabey'i Geçti - Son Dakika

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