Konyaspor - Kasımpaşa Maçı Yarından İtibaren

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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın evinde oynayacağı Kasımpaşa ile ligde 28. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Konyaspor ile Kasımpaşa yarın saat 16.00'da Konya Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Konyaspor geride kalan 19 haftada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 20 puan toplarken, Kasımpaşa da 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 21 puan elde etti. Maç öncesinde yeşil-beyazlılar 15. sırada yer alırken, İstanbul ekibi ise 12. sırada bulunuyor.

28. randevu

Konyaspor ile Kasımpaşa, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 28. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 27 maçta Konyaspor 12 kez sahadan galip ayrılırken, Kasımpaşa ise 6 defa rakibini mağlup etti. 9 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 48 kez gol sevinci yaşarken, Kasımpaşa 36 defa fileleri havalandırdı.

İki takım Konya'da 13 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor, bu maçlarda 8 kez rakibini mağlup ederken, 1 maçtan yenilgiyle ayrıldı, 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Yeşil-beyazlılar sahasındaki maçlarda 25 kez gol atma başarısı gösterirken, Kasımpaşa 15 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç ise Konyaspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Burak Pakkan düdük çalacak

Konyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Ali Can Alp ve Hüseyin Aylak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mehmet Ali Özer olacak. - KONYA