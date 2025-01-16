Konyaspor, Kasımpaşa Maçına Odaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Konyaspor, Kasımpaşa Maçına Odaklandı

Recep Uçar, Kasımpaşa karşısında ikinci yarıyı yeni bir başlangıç olarak görüyor.

16.01.2025 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Recep Uçar: "Ligin ikinci yarısını yeni bir başlangıç olarak kabul ediyorum"

Oğulcan Ülgün: "Tek isteğim oynamak, hoca nerede görev verirse oynarım"

Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

KONYA - Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında kendi evinde oynayacakları Kasımpaşa maçına iyi hazırlandıklarını ve yeni bir başlangıç olacağını ifade etti.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü saat 16.00'de Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e 2 ile devam etti. Yeşil-beyazlı ekip, idmanı taktik çalışma ile tamamladı.

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Ligin 2. yarısının bence ilk maçı Kasımpaşa maçıyla başlıyoruz. Kasımpaşa bizim gibi, sahip olduğu puanla oynadıkları oyun arasında fark var. Oyuncuların kalitesi yüksek. Bizden en büyük farkları da 8-9 oyuncunun birbiriyle oynama alışkanlığı var ve oyunu oturmuş bir takım. Deplasman karneleri çok iyi. İkinci yarının ilk maçı olduğunu oyuncularıma da söyledim. Ben kendi adıma da milat olarak kabul ediyorum. Biz ligin ilk yarısını bitirdik ve ligin ikinci yarısını yeni bir başlangıç olarak kabul ediyorum. Dünden beri de maç hazırlıklarımıza başladık. İyi bir oyunla, iyi bir sonuçla ikinci yarıya başlamak en büyük arzumuz. Bunu yapabilmek için de taraftarlarımızdan da Fenerbahçe maçındaki gibi çok ciddi bir desteğe ihtiyacımız var. Onların olması bizim oyun kalitemizi artıyor" dedi.

Oğulcan Ülgün: "Tek isteğim oynamak, hoca nerede görev verirse oynarım"

Yeşil-beyazlıların 26 yaşındaki orta sahası Oğulcan Ülgün ise, "Fenerbahçe maçını kapattık ve artık Kasımpaşa maçına odaklandık. Kaybetmek istemiyoruz ve yukarılara çıkmak istiyoruz. Evimizde çok şanssız beraberliklerimiz oldu, bunları ikinci yarıda telafi etmek istiyoruz. Sağ bekte oynamamın hiçbir önemi yok. Bir futbolcu için önemli olan oynamak olmalı. Geçen sezon da bunu yaşamıştım. Sağ bekte değil ama daha farklı pozisyonlarda görev aldım. Tek isteğim oynamak, hocam nerede görev verirse oynarım, elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım her mevki için" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Konyaspor, Antrenman, Futbol, Finans, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, Kasımpaşa Maçına Odaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 06:44:55. #1.12#
SON DAKİKA: Konyaspor, Kasımpaşa Maçına Odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.