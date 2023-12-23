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Konyaspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Konyaspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular çıkış koşuları yaptı.

Konyaspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını tamamladı
23.12.2023 - 17:37,
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Hakan Keleş ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde futbolcular tarafından çıkış koşuları yapıldı. Yeşil-beyazlılar, yarın saat 13.30'da Kayserispor ile karşılaşacak. - KONYA

Kaynak: İHA
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