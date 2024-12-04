Stat: Konya Büyükşehir
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Hasan Erdoğan, Haydar Avcı
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Tunahan Taşçı (Dk. 45 Aleksic), Damjanovic (Dk 45 Utku Eriş), Adem Kabak, Yasir Subaşı, Boateng, Melih İbrahimoğlu, Prip, (Dk. 59 N'dao), Oğulcan Ülgün (Dk. 45 Semih Kocatürk), Melih Bostan, Kramer (Dk. 59 Keyta)
Kepezspor: Evra Gülal, Akın Çakır, Alperen Dikmen (Dk. 62 Ayberk Enes Korkmaz), Emir Boz, Oğuzhan Kolak, Atilla Ateş (Dk. 45 Furkan Alp Harım), Ahmet Demirli (Dk. 81 Tahsin Ekinci), Muhammed Pınarcı (Dk. 81 Tuğrul Öztürk), Emre Ak, Can Toksoy (Dk. 45 Mehmet İlhan), Remzi Kolcuoğlu
Goller: Dk. 7 ve Dk 45+1 Kramer, Dk. 11, Dk. 69 ve Dk. 84 Melih Bostan, Dk. 34 Prip ve Dk. 42 Tunahan Taşçı, Dk. 77 Aleksic, Dk. 88 Melih İbrahimoğlu (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kart: Dk. 48 Boateng (TÜMOSAN Konyaspor)
Trendyol Süper Lig ekibi TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda konuk ettiği TFF 2. Lig ekiplerinden Kepezspor'u 9-0 yenerek tur atladı.
Son Dakika › Spor › Konyaspor, Kepezspor'u 9-0 Yenerek Tur Atladı - Son Dakika
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