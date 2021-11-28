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Namağlup lider Trabzonspor, Fatih Karagümrük engelini 2 golle geçti - Son Dakika

Namağlup lider Trabzonspor, Fatih Karagümrük engelini 2 golle geçti

28.11.2021 16:17
Namağlup lider Trabzonspor, Fatih Karagümrük engelini 2 golle geçti

Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek, namağlup unvanını sürdürdü.

Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek, namağlup unvanını sürdürdü.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısı düşük tempoda geçti. Bordo-mavili ekip, girdiği ilk ciddi pozisyonda 13. dakikada Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı. Jorge Djaniny ile 17. dakikada penaltıdan gol bulan Trabzonspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda topu daha fazla VavaCars Fatih Karagümrük ayağında tutarken golü bulan taraf Trabzonspor oldu. Mücadelenin 62. dakikasında Abdülkadir Ömür'ün ayağından farkı 2'ye çıkaran bordo-mavili takım, karşılamadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla namağlup unvanını koruyan Trabzonspor, 11. galibiyetini aldı ve puanını 36'ya çıkardı. Fatih Karagümrük ise 4. kez mağlup oldu ve 22 puanda kaldı.

Galibiyet serisi 7 maça çıktı

Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'de çıktığı son 7 maçı da kazandı.

Bu sezon 14 lig müsabakasında mağlubiyet yüzü görmeyen Abdullah Avcı'nın öğrencileri, son puan kaybını 7. haftadaki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde 1-1'lik skorla yaşadı.

Trabzonspor, sonrasında sırasıyla Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe, Göztepe, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük maçlarında gülen taraf oldu.

Yenilmezlik serisi 26 maça yükseldi

Trabzonspor, Süper Lig'de son 26 maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son mağlubiyetini geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1'lik skorla yaşayan bordo-mavililer, sonrasındaki 26 maçta yenilmedi.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

Avcı yönetiminde deplasmanda yenilgisi yok

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde deplasmanda mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 24 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.

Bordo-mavililer, VAR ile penaltı kazandı

Trabzonspor, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması sonrasında penaltı kullandı.

Müsabakanın 13. dakikasında Hamsik'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Jorge Djaniny, Derrick Luckassen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonda hakem Cüneyt Çakır korner kararı verdi. VAR odasındaki Özgüç Türkalp'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

Maçın 16. dakikada Djaniny'nin kullandığı penaltıda kaleci Viviano sağına uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. Yeniden yapılan VAR incelemesinde Viviano'nun çizgiyi erken terk ettiği tespit edildi ve penaltı tekrarlatıldı. 17. dakikada bir kez daha topun başına geçen Djaniny, bu kez fileleri havalandırdı.

Djaniny, gol sayısını 4'e çıkardı

Karadeniz temsilcisinin tecrübeli hücum oyuncusu Djaniny, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 4'e yükseltti.

30 yaşındaki futbolcu, ilk haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 11. haftadaki Çaykur Rizespor ve 13. haftadaki Gaziantep FK maçlarının ardından VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasında da fileleri havalandırdı.

Djaniny, bu sezon Süper Lig'de attığı 4 golün 3'ünü penaltıdan kaydetti.

Abdülkadir gollerine devam ediyor

Trabzonspor'un kaptanlarından Abdülkadir Ömür, Süper Lig'de üst üste 3. maç gol sevinci yaşadı.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle zor günler geçiren Abdülkadir, son haftalardaki çıkışıyla dikkati çekiyor. 22 yaşındaki futbolcu, 12. haftadaki Beşiktaş ve 13. haftadaki Gaziantep FK maçlarının ardından Fatih Karagümrük mücadelesinde de ağları sarstı.

Genç futbolcu, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste 3 maçta gol sevinci yaşadı.

Karagümrük, sahasında 12 maç sonra kaybetti

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de iç sahada 12 maç sonra mağlup oldu.

İç sahadaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında 7 Mart 2021'de yapılan MKE Ankaragücü karşılaşmasında 1-0'lık skorla yaşayan kırmızı-siyahlı takım, sonrasında ev sahibi olduğu 12 lig müsabakasında 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Namağlup lider Trabzonspor, Fatih Karagümrük engelini 2 golle geçti
Namağlup lider Trabzonspor, Fatih Karagümrük engelini 2 golle geçti

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Namağlup lider Trabzonspor, Fatih Karagümrük engelini 2 golle geçti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Namağlup lider Trabzonspor, Fatih Karagümrük engelini 2 golle geçti - Son Dakika
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