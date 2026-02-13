Konyaspor Maç Hazırlıklarını Tamamladı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve 5'e 2 ile başladı. Ardından antrenman taktik çalışma ile sona erdi. - KONYA