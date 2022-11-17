Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ndan istifa sinyali - Son Dakika
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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ndan istifa sinyali

17.11.2022 20:33

Konyaspor mağlubiyetinden sonra istifa sinyali veren Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından da benzer bir açıklamada bulundu.

Süper Lig'in ilk kadın başkanı olan Kayserispor'un Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla istifanın sinyalini verdi. Konyaspor mağlubiyetinden sonra duygusal bir konuşmayla istifa mesajı veren Başkan, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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ÖZHASİKE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Berna Gözbaşı'nın ilk olarak, "Hepimiz, tüm Anadolu kulüplerinin çok zor günler yaşadığı bir dönem geçiriyoruz. Pandemi ve sonrasında ekonomik gelişmelerdarboğaza soktu. Sağolsun Onursal Başkanımız Sayın Mehmet Özhaseki her zaman hem şahsıma hem kulübe desteklerini esirgemedi, gecesini gündüzüne kattı" paylaşımını yaptı.

Süper Lig'de bir devir kapanıyor! Kayserispor Başkanı'ndan istifa sinyali

CAMİAYA SESLENDİ

Başkan'ın ikinci mesajında ise "Büyük bir aşkla bağlı olduğum, 3 yılımı verdiğim Kayserisporumuz için desteklerini emeklerini esirgemeyen başta Sayın Özhaseki olmak üzere herkese, tüm camiamıza sonsuz teşekkür ediyorum" ifadeleri yer aldı.

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Süper Lig'in ilk kadın başkanından ayrılık sinyali Süper Lig'in ilk kadın başkanından ayrılık sinyali Kayserispor 23 puanla 6. sırada Kayserispor 23 puanla 6. sırada

Berna Gözbaşı, Kayserispor, Spor, Son Dakika

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