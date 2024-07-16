Konyaspor, Marko Jevtovic ile 2 yıllık anlaşma imzaladı

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KONYASPOR, Sırbistanlı orta saha oyuncusu Marko Jevtovic ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'deki kampta sürdüren Konyaspor'da, transfer çalışmaları da sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, son olarak Gaziantep FK 'da forma giyen Marko Jevtovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Konyaspor'da 16 numaralı formayı giyecek olan Jevtovic, "Konya benim ikinci evim diyebilirim. Burada çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar edinmiştim. Tekrar Konya'da ve Konyaspor'da olduğum için inanın çok mutluyum. Bu güzel ailenin yeniden bir parçası olmak benim için harika bir duygu. Hep birlikte yeni sezonda hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.