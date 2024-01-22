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Konyaspor, Polonyalı kaleci Jakub Slowik ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Konyaspor, Polonyalı kaleci Jakub Slowik ile sözleşme imzaladı

Konyaspor, takımını güçlendirmek adına Polonyalı kaleci Jakub Slowik ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Japonya'da FC Tokyo forması giyen Slowik, Konyaspor'un 27 numaralı formasını giyecek.

Konyaspor, Polonyalı kaleci Jakub Slowik ile sözleşme imzaladı
22.01.2024 - 19:11,
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Konyaspor, Polonyalı kaleci Jakub Slowik 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor'da takımı güçlendirmek adına transferler devam ediyor. Son olarak Ganalı orta saha Emmanuel Boateng'in transferini duyuran Konyaspor, 32 yaşındaki Polonyalı kaleci Jakub Slowik ile 1.5 yıllığına anlaşma sağladı. Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde, Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Dutar da hazır bulundu. Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Jakub Slowik hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Son olarak Japonya ekibi FC Tokyo forması terleten Polanyalı eldiven, daha önce sırasıyla Vegalta Sendai, Slask Wroclaw, Pogon Szczecin, Jagiellonia, Warta Poznan, Sparta Oborniki takımlarında forma giydi. Slowik, yeşil-beyazlı ekipte, 27 numaralı formayı giyecek. - KONYA

Kaynak: İHA
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