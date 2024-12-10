Konyaspor, Rizespor Maçına Hazırlanıyor

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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma ile başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, dönüşümlü olarak 4'e 4 pas oyunu oynadı. Antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek. - KONYA