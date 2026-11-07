Konyaspor, Samsunspor'a 1-0 yenildi; Palut 'çok kötü' dedi, silkelenme çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Konyaspor, Samsunspor'a 1-0 yenildi; Palut 'çok kötü' dedi, silkelenme çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor deplasmanda Samsunspor'a 1-0 yenildi. Teknik Direktör İlhan Palut, maçı 'kötü, çok kötü' diye nitelendirerek takımın silkelenmesi gerektiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 1-0 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Kaybettik, kötüydü, çok kötü oldu, belki daha da kötü olduğunu söyleyeyim." dedi.

Palut, karşılaşmanın oynandığı Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başladıklarını dile getirdi.

Son derece kritik bir maç oynadıklarını belirten Palut, "İyi başladık maça. Özellikle 20. dakikaya kadar işler istediğimiz gibi gitti. Sonra 20 ile 40 arası inanılmaz top kayıpları yaptık. Yani akıl almaz top kayıpları. Her topu 1-2 pasta maalesef kaybettik ve Samsunspor o ara oyunu domine etti. Rakibimiz daha iyi oynuyordu ama hiç yemememiz gereken bir golü yedik. Avantajdan dezavantajlı bir duruma düştük savunmada, gol pozisyonunda. İkinci yarının başında istediğimiz reaksiyonu veremedik ama 60'tan sonra biz de çok gol aradık. Oyuncular çabaladı, uğraştılar, pozisyonlar da oldu, atmamız gerekirdi." ifadelerini kullandı.

İlhan Palut, üretkenlikte iyi olmadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti.

"Son 30 dakika en azından bir reaksiyon vardı. Ama kaybettik, kötüydü, çok kötü oldu, belki daha da kötü olduğunu söyleyeyim. Mini bir değerlendirme yaptık. Bir süreç yok artık gerçekten değerlendirilmeye ihtiyacı olan bir negatifliğin içerisindeyiz. Sağlıklı düşünelim. Enerji noktasında, çalışma noktasında, çırpınma noktasında, pes etmeme noktasında tereddüdü olan bir antrenör değilim ama kötü gidişe hem çok üzülüyorum hem de görmezden gelemiyorum. Her yer için böyle, Konya için biraz daha önemli ve daha çok üzüyor açıkçası. 30 dakika hariç iyi bir maç değildi. Samsunspor'u tebrik ediyorum. Konyaspor içinse tek bir kelime lazım, teknik, taktik önemli değil silkelenmek lazım. Yani istediklerini yapamasan bile inanılmaz mücadeleyle ekmeğini taştan çıkartmak lazım."

Kaynak: AA
Trendyol Süper Ligİlhan PalutSamsunsporKonyasporSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Bakan Çiftçi’den polislere peş peşe müjdeler Mesai, maaş ve konut Bakan Çiftçi'den polislere peş peşe müjdeler! Mesai, maaş ve konut
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
Vatandaşa yedireceklerdi Otobüs terminalinde ekipleri şoke eden manzara Vatandaşa yedireceklerdi! Otobüs terminalinde ekipleri şoke eden manzara
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup
Şehir hastanesinde zehirlenme alarmı Hepsi adli vaka sayıldı Şehir hastanesinde zehirlenme alarmı! Hepsi adli vaka sayıldı
19:48
Gece kulübündeki olay sahaya taşındı Jakobs’a olay gönderme
Gece kulübündeki olay sahaya taşındı! Jakobs'a olay gönderme
19:30
Denizin dibine 2 milyon lastik attılar Sonrası tam bir felaket
Denizin dibine 2 milyon lastik attılar! Sonrası tam bir felaket
18:48
Polonya’da bir kişi aracından insanlara ateş açtı: 5 ölü
Polonya'da bir kişi aracından insanlara ateş açtı: 5 ölü
18:41
Yeni Parti’den istifa eden Candan Yüceer AK Parti yolcusu mu İddia ünlü gazeteciden
Yeni Parti'den istifa eden Candan Yüceer AK Parti yolcusu mu? İddia ünlü gazeteciden
18:06
Canlı anlatım: Liderlik maçında neler oluyor neler, iki gol var tempo süper
Canlı anlatım: Liderlik maçında neler oluyor neler, iki gol var tempo süper
17:55
Gazze’de çadırlar sular altında kaldı, yardım çığlığı yükseldi: İki milyarlık ümmet nerede
Gazze'de çadırlar sular altında kaldı, yardım çığlığı yükseldi: İki milyarlık ümmet nerede?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 19:54:10. #7.13#
SON DAKİKA: Konyaspor, Samsunspor'a 1-0 yenildi; Palut 'çok kötü' dedi, silkelenme çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android