Konyaspor-Sivasspor Maçı 30. Randevu

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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın oynayacağı maçta Sivasspor ile ligde 30. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Sivas ekibinin 12'ye 8 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, yarın saat 17.00'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk edecek. Karşılaşmada Yasin Kol düdük çalacak. Yeşil-beyazlılar, geride kalan haftalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 7 puan topladı ve 7. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar da aynı şekilde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu elde ettiği 7 puanla 8. sırada bulunuyor.

Konyaspor'un 8, Sivasspor'un 12 galibiyeti var

Konyaspor ile Sivasspor, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 30. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 29 mücadelede Konyaspor 8 kez sahadan galip ayrılırken, Sivasspor 12 defa rakibini mağlup etti. 9 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konya ekibinin 28 golüne kırmızlı-beyazlılar 30 gol ile karşılık verdi.

İki takım Konya'da 15 defa karşı karşıya geldi. Konyaspor 6 kez rakibini mağlup ederken, 4 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı, 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor sahasındaki mücadelelerde 22 kez gol atma başarısı gösterirken, Sivasspor 13 defa gol sevinci yaşadı.

Yasin Kol düdük çalacak

Konyaspor ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak. - KONYA