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Konyaspor Sözleşmeleri Yeniliyor

Konyaspor Sözleşmeleri Yeniliyor
01.07.2025 12:49
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Konyaspor, Slowik ile yollarını ayırdı, Bahadır Han ve Mücahit İbrahimoğlu ile yeni sözleşmeler imzaladı.

KONYASPOR, kalecisi Jakub Slowik'in sözleşmesinin bitmesinin ardından yollarını ayırma kararı aldı. Geçtiğimiz sezon başında Iğdır FK'ya kiralanan kaleci Bahadır Han Güngördü ise geri dönmesinin ardından 2 yıllık sözleşme imzalandı. Yeşil-beyazlı ekip ayrıca takıma ön libero takviyesi yaparak Mücahit İbrahimoğlu ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

2024-2025 sezonunu 11'inci sırada tamamlayan Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. 1'inci etap kampının başlangıcını Konya'daki kendi tesisinde yapan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde, pas çalışması yaptı. Antrenmanın sonunda ise oyuncular, 3 ayrı takıma ayrılarak 8'e 8 maç yaptı.

SLOWIK İLE YOLLAR AYRILDI

Sezon sonunda sözleşmesi biten takımın kalecisi Jakub Slowik ile yollarını ayırma kararı alan yeşil-beyazlı yönetim, geçtiğimiz sezon başında Iğdır FK'ya kiralanan kaleci Bahadır Han Güngördü'nün geri dönmesinin ardından 2 yıllık sözleşme imzalandı. Ayrıca yeşil-beyazlı ekip ayrıca takıma ön libero takviyesi yaparak şu an takımda 10 numara pozisyonunda oynayan Melih İbrahimoğlu'nun kardeşi Mücahit İbrahimoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: DHA

Konyaspor, Antrenman, Futbol, Finans, Konya, Spor, Son Dakika

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