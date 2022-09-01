İlhan Palut: "Giresunspor saygı duyulması gereken bir ekip" - Son Dakika
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İlhan Palut: "Giresunspor saygı duyulması gereken bir ekip"

01.09.2022 20:16
İlhan Palut: "Giresunspor saygı duyulması gereken bir ekip"

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Giresunspor'un özellikle iç sahada coşkuyla oynayan, saygı duyulması gereken bir ekip olduğunu belirterek, deplasmana çok iyi mücadele etmeye ve iyi futbol oynamaya gideceklerini söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Giresunspor'un özellikle iç sahada coşkuyla oynayan, saygı duyulması gereken bir ekip olduğunu belirterek, deplasmana çok iyi mücadele etmeye ve iyi futbol oynamaya gideceklerini söyledi.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde devam ediyor. Kayacık Tesislerinde yapılan antrenman öncesi İlhan Palut ve futbolculardan Francisco Calvo basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Salı günü itibariyle Giresunspor maçı için antrenmanlara başladıklarını belirterek sakat oyuncular hakkında bilgi veren Palut, "Bugün hazırlıklarımız devam ediyor. Bizim için nispeten kısa bir hafta pazartesinden cumartesiye. Biliyorsunuz Adil kırmızı kart gördü ve cezalı. Bu maçta aramızda. olmayacak. Amilton ve Oğulcan'dan da bu maçta faydalanamayacağız. Endri, belli sürelerde takıma faydalı oluyordu. Hala kontrollü olarak antrenmanlarına devam ediyor. Bu süreçte Endri'yi biraz kontrollü bir şekilde kullanıyoruz. Konrad'ın bir durumu var. Konrad'da şu anda hala bireysel çalışmalarını sürdürüyor, sağlık ekibimiz eşliğinde. Yarınki son antrenmanda onunla alakalı da son kararımızı verip inşallah Giresun'a hareket edeceğiz. Ligdeki her maç çok önemli. Giresun takımı özellikle iç sahada coşkuyla oynayan, saygı duyulması gereken bir ekip. Biz de bir şekilde hazırlıklarımızı tamamlayıp orada ilk önce çok iyi mücadele etmeye, sonra da iyi futbol oynamaya gideceğiz. İnşallah güzel bir maç olur. Bunun yanında da biz de istediğimiz sonuçla sahadan ayrılırsak çok mutlu oluruz" dedi.

"Rehavet olmaması gerekir"

Fenerbahçe galibiyeti sonrası takımda rehavet oluşacağı ile ilgili soruya Palut, "Rehavet olmaması gerekir. Hiç mi bunu düşünmedim? Düşündüm. Mental olarak da çok iyi çalışmalıyız. Şu kısa iki günde futbol olarak bambaşka bir takım zaten olamayız ama mental olarak olabilecek en güçlü şekilde Giresun'a gitmemiz lazım. İnşallah rehavet olmamasını diliyorum ve bunun çalışmalarını yapıyoruz" cevabını verdi.

"Transfer dinamik bir süreç"

Transfer çalışmalarına da değinen Palut, "Şu an için yönetimle konuştuğumuz 'şu bölgede bir transfer yapalım' durumu yok. Ama tabii ki takım kadrosu içerisinde belki kendi mevkisinin kalabalık olduğunu hissedip bize bu şekilde gelip başvuranlar olur ise bu her zaman değerlendirmeye açık. Çok politik konuşuyorum sanki ama sahiden de transfer dinamik bir süreç. Sonuna kadar ne olacağı belli olmaz. Uche transferinden sonra Diouf transferini çok beklemiyorduk ama oldu. Şu anda yoğunlaştığımız bir mevki yok. Ama gidecek oyuncular olur ve burada bir eksiklik hissedersek belki onu tamamlamak isteyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Francisco Calvo: "Rakibimize saygı gösteriyoruz, ciddiye alıyoruz"

Geçen hafta kazanmış olduğumuz harika bir Fenerbahçe galibiyetleri olduğunu hatırlatan Francisco Calvo, "Fenerbahçe galibiyetini kesinlikle unutmamız gerekiyor, geçmişte kaldı. Önümüzde çok önemli bir Giresun maçı var. Rakibimize saygı gösteriyoruz, ciddiye alıyoruz. Bu yüzden orada oynayacağımız maçı maksimum ciddiyetle oynayacağız. Galip gelmek istiyoruz ki hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyebilelim" şeklinde konuştu.

Takımın henüz hiç gol yememiş olmasının harikulade bir duygu olduğunu anlatan Calvo, "Kalemizi gollere kapatmak çok önemli. Bu şekilde hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeliyiz. Tabii ki de bunu yaparken bütün takımın uğraşına ihtiyacımız var" diye konuştu. - KONYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İlhan Palut: 'Giresunspor saygı duyulması gereken bir ekip' - Son Dakika

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