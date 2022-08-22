İlhan Palut: "Güzel gollerle maçı kazandık" - Son Dakika
Üye Girişi

İlhan Palut: "Güzel gollerle maçı kazandık"

22.08.2022 22:30
İlhan Palut: "Güzel gollerle maçı kazandık"

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, İstanbulspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Güzel gollerle maçı kazandık.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, İstanbulspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Güzel gollerle maçı kazandık. 4 gol attık. Çok daha fazlasını atabilirdik. Hücum yönünde kabul edilebilir performans vardı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "İlk iki maçı da 0-0 beraberlikle geçirmiştik. Bir açıdan baktığımızda gol yemedik, yenilmedik. Diğer açıdan baktığımızda gol atamadık, galip gelemedik. Bugün bunu kendi lehimize değiştirme amacıyla maça hazırlandık. Galip gelmek istiyorduk. Oyunun genelinde iyi performans sergiledik. Skor da ortada. Güzel gollerle maçı kazandık. 4 gol attık. Çok daha fazlasını atabilirdik. Hücum yönünde kabul edilebilir performans vardı. Defansif olarak daha iyi mücadele etmeliydik. Takımımı kutluyorum. İstanbulspor'a başarılar diliyorum. Şu ana kadar gol yemedik. MKE Ankaragücü maçının ve bu maçın ilk yarısında pozisyonlar verdik. Gol yememek güzel ama bu pozisyonlar gol de olabilirdi. Savunmada çok daha dikkatli olacağız. Daha az pozisyon vererek inşallah bu performansımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe maçını hakkında da konuşan Palut, "Fenerbahçe maçı, her maç olduğu gibi rakibimizi derinlemesine analiz edeceğiz. Kendi oyunumunuz gelişimine bakacağız. Rakibe göre antrenmanları da buna ekleyeceğiz ve Eskişehir'de maçımıza inşallah çıkacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor maçının ardından İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor maçının ardından Osman Zeki Korkmaz: 'Futboldaki en kolay golleri atamayıp en güzel golleri yedik' Osman Zeki Korkmaz: 'Futboldaki en kolay golleri atamayıp en güzel golleri yedik'
Kaynak: İHA

İstanbulspor, İlhan Palut, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlhan Palut: 'Güzel gollerle maçı kazandık' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:14 Beşiktaş, ünlü futbolcu Dele Alli transferinde sona geldi! İstanbul'da olacağı tarih bile netleşti
22:06 Cumhurbaşkanı danışmanı Mariam Kavakcı, sosyal medyadan "Halifemiz Erdoğan" paylaşımı yaptı
21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiliz basınına verdiği röportaja çok sinirlendi: Sadece acıyoruz
21:29 Alanyaspor'dan son dakika golü! Sivasspor sonunu getiremedi
21:20 Konyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti
20:46 Jorge Jesus'tan şaşırtan tercih! Fenerbahçe-Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti
20:12 Parti görüntüleriyle tartışma yaratmıştı! Finlandiya Başbakanı Marin'in uyuşturucu testi negatif çıktı
20:09 Galatasaray'dan Pisa'ya kiralanan Morutan, performansıyla gündem oldu!
19:57 Hafriyat kamyonunun altına giren araç ezildi! Feci kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
19:54 Rus istihbaratı paylaştı! İşte Darya Dugina suikastının arkasındaki isim olan Natalya Vovk'un yeni görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 22:30:42. #1.12#
SON DAKİKA: İlhan Palut: "Güzel gollerle maçı kazandık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement