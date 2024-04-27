Konyaspor Teknik Direktörü Omerovic: 4 zor maçımız var, tüm riskleri alacağız

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Sivasspor deplasmanından puansız ayrılan Konyaspor'da Teknik Direktör Fahrudin Omerovic, "4 zor maçımız var. Kalan maçlarda tüm riskleri alacağız. Eleştiri bu tip durumlarda her zaman oluyor. Kabul etmek zorundayız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Konyaspor deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyleyen Omerovic, "Ortada bir maç oldu. Gol atan takım kazanacak gibi bir maç oldu. İstatistiklere bakınca daha çok topa sahip olduk. Sonuçta biz atamadık. Sivasspor maçın son anlarına doğru golü buldu ve kazandı. Kazananı tebrik etmemiz gerekiyor. Savunmayı bazen aşmak çok kolay değildir. Kolay olmadı. Maç dengeli gidiyordu. Sonuçta kazananı tebrik etmeliyiz" dedi.

"Eleştirileri kabul etmeliyiz"

'Ligde düşme hattına doğru ilerliyorsunuz. Herhangi bir önlem alacak mısınız?' şeklinde sorulan soruya ise Omerovic, "Bu sezon öyle bir sezonki 2 maç kazanan ligde kalıyor gibi gözüküyor. Bugünkü Sivas maçı bizi zor duruma soktu. 4 zor maçımız var. Kalan maçlarda tüm riskleri alacağız. Eleştiri bu tip durumlarda her zaman oluyor. Kabul etmek zorundayız" diye cevap verdi. - SİVAS