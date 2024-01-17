 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konyaspor Teknik Direktörü Omerovic: Zor günleri aşarız - Son Dakika
Üye Girişi

Konyaspor Teknik Direktörü Omerovic: Zor günleri aşarız

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, yarın Göztepe ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçı öncesi yaptığı açıklamada, 'Bu zor günleri en kısa zamanda aşarız. Sonrasında da daha iyiye doğru gitmek için çalışacağız' dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü Omerovic: Zor günleri aşarız
17.01.2024 - 17:49,  Güncelleme: 18:00
Abone Ol

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, yarın Göztepe ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Bu zor günleri en kısa zamanda aşarız. Sonrasında da daha iyiye doğru gitmek için çalışacağız" dedi.

Konyaspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Kayacık Tesisleri'nde yapılan ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, pas çalışması yapan futbolcular daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, "Burada olduğumuz için gerçekten mutluyum. Çünkü biz burada çok güzel günler geçirdik. Kupayı da kazandık, Avrupa heyecanı gördük. Şehir bizi çok güzel karşıladı. Biz de onları sevdik. Onlar bize kendimizi yuvamızda hissettirdi. Onun için çok teşekkür ederim. Özellikle Başkan Ömer Korkmaz ve yönetim kuruluna bana ve ekibimize güvendiği için çok teşekkür ediyorum. Doğal olarak heyecanlıyız. Toplam 5 sene Aykut Hoca'yla, ekibimizle beraber burada geçirdik. Çok güzel günler oldu. Konyaspor en iyisine layık bir camia. Kendime ve ekibimize inanıyorum. Bu zor günleri en kısa zamanda aşarız. Onun da sonrasına da daha iyiye doğru gitmek için çalışacağız. İnşallah daha uzun zaman hep beraber oluruz" diye konuştu.

"Aykut Hoca'yla aramızda gönül bağımımız var"

Kulüplerin doğal olarak teknik direktör arayışına girdiğini ve bunlarının kendisi için doğal bir durum olduğunu ifade eden Omerovic, "Doğal olarak kulüp antrenör aradığı zaman istediği hocayla görüşebilir, konuşabilir. Ben hiçbir zaman da buna karşı değilim. Uzun yıllar Aykut Hoca ile beraber çalıştık. Aykut Hoca'yla bir tarafta gönül bağımız da var aramızda. Sadece benim değil ekibimizin bir çoğu uzun zaman Aykut Hoca'yla beraber çalışan insanlar. Bundan sonra sorumluluk büyük olacak. Ben hiçbir zaman bu tip sorumluluklardan kaçan bir insan değilim. Zaten risk almadan hiçbir zaman başarı gelmez" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye Kupası, Konyaspor, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor Teknik Direktörü Omerovic: Zor günleri aşarız - Son Dakika


17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi
17:21
Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12
AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:30
'Bayan Bacak' lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29
AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday

Son Dakika
17:52 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50 Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12 AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12 AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:30 "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29 AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday
16:09 İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02 Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 18:21:25. #1.13#
SON DAKİKA: Konyaspor Teknik Direktörü Omerovic: Zor günleri aşarız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement