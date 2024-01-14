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Konyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Ünal: Birkaç transfer yapacağız - Son Dakika
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Konyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Ünal: Birkaç transfer yapacağız

Konyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Ünal, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, yaşadıkları durumdan çıkmak istediklerini belirterek, birkaç transfer yapacaklarını söyledi. Ünal, takımın son haftalardaki düşüşünü ve maçın detaylarını değerlendirdi ve yönetimin transfer çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Konyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Ünal: Birkaç transfer yapacağız
14.01.2024 - 16:04,
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Konyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Ünal, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, yaşadıkları durumdan çıkmak istediklerini belirterek, birkaç transfer yapacaklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor deplasmanda mücadele ettiği İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Ünal, "İki haftalık genel bir düşüş var. Son 2 hafta kaybettiğimiz 2 maç, en son Fenerbahçe maçındaki sonuç bizi biraz zor duruma soktu. Mental olarak hazırlanmaya çalıştık. Kısmen de başarılı olduk. İlk devre kötü oynadık. İkinci yarı 65-70'ten sonra oyunda düştük. İstanbulspor ciddi geldi. Maç beraber bitti. Bu durumdan kurtulmak istiyoruz. Yönetimimiz çalışıyoruz. Birkaç transferimiz olacak. O transferler Konyaspor'u hak ettiği yere çıkaracağımızı düşünüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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