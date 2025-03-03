Konyaspor, Trabzon'u Penaltıyla Yendi - Son Dakika
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Konyaspor, Trabzon'u Penaltıyla Yendi

TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor'u 90+10'dakikada Umut Nayir'ın penaltısıyla 1-0 mağlup etti.

03.03.2025 19:16
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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Çağlar Uyarcan, Murat Temel

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 57 Oğulcan Ülgün), Prip (Dk. 57 Keyta), Melih İbrahimoğlu (Dk. 82 Aleksic), Pedrinho (Dk. 84 Bjorlo), Yusuf Erdoğan, Kramer (Dk. 82 Umut Nayir)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic (Dk. 58 Serdar Saatçi), Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy (Dk. 73 Cihan Çanak), Lundstram, Cham (Dk. 58 Arif Boşluk), Visca, Sikan, Banza (Dk. 58 Ozan Tufan)

Gol: Dk. 90+10 Umut Nayir (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Malheiro, Dk. 69 Mustafa Eskihellaç, Dk. 80 Visca, 90+7 Cihan Çanak, Serdar Saatçi (Trabzonspor), Dk. 41 Jevtovic, Dk. 90+7 Uğurcan Yazğılı, Keyta (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Trabzonspor'u 1-0 yendi.

49. dakikada Prip'in uzaktan sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu direk dibinden kornere çeldi.

54. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pedrinho'nun ortasına yükselen Prip'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

60. dakikada Visca'nın sol kanattan ortasına ceza sahası içinde yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda, kaleci Deniz Ertaş topu güçlükle çıkardı.

89. dakikada Ozan Tufan'ın ceza yayı sağ çaprazından şutunda, kaleci Deniz Ertaş topa hakim oldu.

90+10. dakikada ev sahibi öne geçti. Ceza sahası içinde Lundstram'ın topa elle müdahalesinde hakem Ozan Ergün, VAR incelemesi üzerine penaltıya hükmetti. Topun başına geçen Umut Nayir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Karşılaşmayı TÜMOSAN Konyaspor 1-0 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Konyaspor, Trabzon'u Penaltıyla Yendi - Son Dakika

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