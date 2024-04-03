Konyaspor, Trabzonspor\'a 3-1 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Guilherme'nin ceza alanı dışında sağ köşeden kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Soner Dikmen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı çıktı.
56. dakikada ceza alanı önünde Meunier'in şutunda Guilherme topa ceza alanı içerisinde elle dokununca hakem penaltı noktasını gösterdi.
58. dakikada beyaz noktanın başına geçen Visca, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2
79. dakikada sağ kanattan son çizgiye kadar inen Ethemi'nin ortasında penaltı noktası üzerinde Nzonzi'nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2
81. dakikada sol kanattan Moreno'nun ceza sahasına ortasında Oğulcan'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan topu kontrol etti.
88. dakikada Hadebe'nin hatalı pasında topla buluşan Fountas ceza yayı üzerinden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-3
Hakemler: Atilla Karaoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu
Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Damjanovic (Cebrail Karayel dk. 77), Hadebe, Guilherme, Soner Dikmen (Niangbo dk. 81), Nzonzi, Oğulcan Ülgün, Cicaldau (Ethemi dk. 66), Ndao (Junior dk. 66), Cikalleshi (Moreno dk. 66)
Yedekler: Deniz Ertaş, Adil Demirbağ, Yunus Mallı, Prip, Kahraman Demirtaş
Teknik Direktör: Fahrudin Omerovic
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş (Orsic dk. 90+2), Visca (Fountas dk. 80), Bardhi, Trezeguet (Umut Bozok dk. 74), Pepe (Fernandez dk. 80)
Yedekler: Taha Tepe, Rayyan Baniya, Kerem Şen, Benkovic, Göktan Gürpüz, Arif Boşluk, Orsic
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Trezeguet (dk. 19), Visca (dk. 58 pen.), Fountas (dk. 88) (Trabzonspor), Nzonzi (dk. 78) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Oğulcan Ülgün, Hadebe, Uğurcan Yazğılı (Konyaspor), Eren Elmalı, Uğurcan Çakır, Berat Özdemir (Trabzonspor) - KONYA
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