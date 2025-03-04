(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor, Konya'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım Konyaspor 1-0'lık skorla karşılaşmayı kazandı.
Konyaspor evinde Trabzsonspor'u ağırladı. Ozan Ergün'ün yönettiği karşılaşma Medaş KonyaBüyükşehir Stadyumu'nda oynandı. İlk yarısı 0-0 biten mücadeleyi Konyaspor, Umut Nayir'in 90+10'da attığı penaltı golüyle 1-0 kazandı.
Son Dakika › Spor › Konyaspor, Trabzonspor'u Yenerek 3 Puan Aldı - Son Dakika
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