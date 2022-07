Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde elemeleri geçmeyi hedefliyor

Konyaspor'un yeni transferi Ahmet Oğuz, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde elemeleri geçip gruplarda mücadele etmek istediklerini söyledi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Konyaspor'un 29 yaşındaki oyuncusu Ahmet Oğuz, AA muhabirine, transfer sürecini ve hedeflerini anlattı.

Sivasspor formasını giydiği geçen sezonun ilk yarısında takımıyla inişli çıkışlı bir dönem yaşadıklarını belirten Ahmet Oğuz, "İlk yarıyı bu şekilde kapattık ama ikinci yarıya başladığımız zaman tek hedefimiz Türkiye Kupası'ydı. Neticede kupayı aldığımız için çok mutluyum. Kupa hem benim hem de Sivas camiası için bir ilk oldu. Kariyerim için ve Sivasspor'un Avrupa takımı olma yolunda güzel bir adım oldu." diye konuştu.

Sözleşmesinin bitmesiyle Konyaspor'un kendisiyle temasa geçtiğini aktaran Ahmet Oğuz, "Menajerim 'Seni Konyaspor istiyor.' dedi. Ben de 'Olsun çünkü çok istiyordum.' dedim. Konyaspor geçen sene güzel bir sezon geçirdi. Konyaspor büyük bir camia, geldiğim için çok mutluyum. Geçen sene final oynadığımız için takıma geç katıldım. Tanıdığım arkadaşlarım da var, güzel bir ortama sahibiz. Çok güzel çalışıyoruz. İnşallah sezona iyi hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz gruplara kalabilmek"

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Belarus'un BATE Borisov takımıyla yapacakları iki maçı da Konya'da oynayacaklarını hatırlatan Ahmet Oğuz, bu müsabakalarda forma giymeyi çok istediğini dile getirdi.

Deneyimli futbolcu, "Hedefimiz, oynayacağımız ön eleme maçlarını geçip gruplara kalabilmek. Hem ligde hem de kupada en iyi yerde bitirmeye çalışacağız. Konyaspor artık belli bir noktayı yakalamış, o çıtanın altına düşmek istemez. Takıma kaliteli oyuncuların gelmesini ister. Ben de o oyunculardan biri olduğumu ve katkı sağlayacağımı düşünüyorum. İki maçı da Konya'da oynayacağız. İlk karşılaşmada avantaj yakalayıp ikinci maçta seyircimizi de arkamıza alarak turu geçmek istiyoruz. Forma şansı olduğu zaman en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım çünkü önümüzde uzun bir maraton var." değerlendirmesinde bulundu.

"Her şey güzel giderse kariyerimi burada bitirmek istiyorum"

Futbolcuların zaman zaman performanslarının değişebileceğini belirten Ahmet Oğuz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Futbolcunun inişli çıkışlı dönemleri belki olacak ama terimin son damlasına kadar savaşacağımın sözünü taraftarımıza veriyorum. Bundan hiçbir şekilde şüpheleri olmasın. Kariyerimi nerede bitireceğimi bilmiyorum ama her şey güzel giderse kariyerimi burada bitirmek istiyorum. Güçlü olduğunuz zaman, her zaman sizi isteyen birileri olur. Ben de bu yönde çalışacağım. İki yıl buranın futbolcusuyum ve daha çok mücadele ederek elimden gelen her şeyi yapacağım."