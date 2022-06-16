Konyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, uzun uğraş ve müzakereleri sonuç vermiş, deplasmanda oynamamız gereken UEFA Konferans Ligi 2. Ön eleme turu müsabakasının Konya'da oynanmasına UEFA tarafından karar verilmiştir. Buna göre, BATE Borisov-Konyaspor maçı 21 Temmuz Perşembe günü seyircisiz olarak Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacaktır. Talebimize olumlu cevap veren BATE Borisov Kulübü'ne ve UEFA yetkililerine teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Konyaspor'un BATE Borisov maçı Konya'da oynanacak - Son Dakika

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