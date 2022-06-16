Konyaspor'un BATE Borisov maçı Konya'da oynanacak - Son Dakika
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Konyaspor'un BATE Borisov maçı Konya'da oynanacak

16.06.2022 23:07
Konyaspor'un BATE Borisov maçı Konya'da oynanacak

Konyaspor, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında deplasmanda oynayacağı BATE Borisov maçının Konya'da oynanacağını duyurdu.

Konyaspor, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında deplasmanda oynayacağı BATE Borisov maçının Konya'da oynanacağını duyurdu.

Konyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, uzun uğraş ve müzakereleri sonuç vermiş, deplasmanda oynamamız gereken UEFA Konferans Ligi 2. Ön eleme turu müsabakasının Konya'da oynanmasına UEFA tarafından karar verilmiştir. Buna göre, BATE Borisov-Konyaspor maçı 21 Temmuz Perşembe günü seyircisiz olarak Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacaktır. Talebimize olumlu cevap veren BATE Borisov Kulübü'ne ve UEFA yetkililerine teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

(Enver Furkan Çelebioğlu - İHA)

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Kaynak: İHA

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