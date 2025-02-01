Konyaspor'un Galibiyet Hasreti Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Konyaspor'un Galibiyet Hasreti Sona Erdi

Konyaspor\'un Galibiyet Hasreti Sona Erdi

Konyaspor, son 6 maçta 4. kez evinde galip gelerek moral buldu. Ziraat Kupası'nda da çıkış peşinde.

01.02.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 6 maç sonra galibiyetle tanışan TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası ve ligde çıkışını sürdürmek istiyor.

Son galibiyetini 30 Kasım'da Adana Demirspor deplasmanında 1-0'lık skorla alan yeşil-beyazlılar, son 6 maçta 3 yenilgi, 3 beraberlik yaşadı.

Evinde 4 maç sonra galibiyetle tanışan Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında karşılaştığı Sipay Bodrum FK karşısında aldığı 3-1 galibiyetle taraftarının yüzünü güldürdü.

"Böyle devam edersek sonuçlar da gelecektir"

Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, AA muhabirine, son haftalarda oynadıkları oyunu galibiyetle sonuçlandıramadıklarını söyledi.

Taraftarın önünde de son haftalarda 3 puan alamadıklarını anımsatan Kaymak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu maçlara baktığımız zaman güzel bir futbol vardı. Takımın oyunundan memnunduk. Sonunda güzel oyunun neticesini bu hafta aldık. Sıralama açısından da önemli bir haftaydı, 24 puana çıktık. Bu oyunla yavaş yavaş yukarıya doğru tırmanma eğilimi göstereceğimizi düşünüyoruz. Şimdi haftaya Kayserispor maçı var. Hafta içi de yine Eyüpspor ile kupa maçı var. Bunun işaretini veriyorduk. Futbol güzel ama istediğimiz sonuçlara ulaşamadık. Böyle devam edersek sonuçlar da gelecektir. Takım da tamamen oturdu. Futbolcuların aralarındaki diyalogları gayet güzel. UEFA'ya gitmenin yolu Ziraat Türkiye Kupası. İnşallah orada da yolumuza devam edeceğiz. Güzel bir sonuç, sevinçliyiz."

Kaymak, galibiyet sonrası soyunma odasında büyük coşku ve sevinç yaşandığını belirterek, 6 hafta sona gelen galibiyetin takıma büyük moral olduğunun altını çizdi.

Forvet oyuncusu Kramer'in attığı 2 golle takımına katkı sağladığını söyleyen Kaymak, "Saçlarını boyattı, golleri atmaya başladı. İnşallah devamı gelecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Türkiye Kupası, Konyaspor, Bodrum, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor'un Galibiyet Hasreti Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:30 CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma
10:54 UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL’ye satıyorlar UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
10:37 Asrın felaketinden iki yıl sonra ortaya çıkan yürek yakan kare Asrın felaketinden iki yıl sonra ortaya çıkan yürek yakan kare
10:18 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım
00:46 Yatırım fonları ve mevduat vergileri arttı Yatırım fonları ve mevduat vergileri arttı
14:47 Batman Çayı’ndaki ’büyü’ şişeleri için vatandaşlara uyarı Batman Çayı'ndaki 'büyü' şişeleri için vatandaşlara uyarı
14:39 Fenomen dizi final yapıyor Tarih verildi Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi
14:33 Nevzat Bahtiyar’a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
14:32 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu
14:29 AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul’a lapa lapa kar yağacak AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak
14:22 Fenerbahçe’nin yıldızına sürpriz talip Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip
14:15 Kadro dışı kalmıştı Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig oyuncusuna bir şok daha Kadro dışı kalmıştı! Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig oyuncusuna bir şok daha
13:56 Kimler Geldi Kimler Geçti’nin 2. sezonundan ilk tanıtım Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. sezonundan ilk tanıtım
13:53 Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 11:58:59. #1.12#
SON DAKİKA: Konyaspor'un Galibiyet Hasreti Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.