Konyaspor'un prensipte anlaştığı Uche Ikpeazu, Vaduz maçını izledi

Konyaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Ugandalı forvet oyuncu Uche Ikpeazu, Vaduz maçını tribünden izledi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, Middlesbrough forması giyen forvet oyuncusu Uche Ikpeazu'yu prensipte anlaşmasına vardı. Konya'ya gelen Uche Ikpeazu, yeşil-beyazlı ekibin Vaduz'a 4-2 mağlup olduğu karşılaşmayı tribünden takip etti. Uche Ikpeazu transferinin yarın resmi olarak açıklanması bekleniyor.
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