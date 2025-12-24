Ömer Atiker: "Sezon sonu borç tahminini 2 milyar 400 milyon TL olarak öngörüyoruz"

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, bu sezon sonu itibarıyla Konyaspor'un yaklaşık borcunun 2 milyar 400 milyon olmasını öngördüklerini söyledi.

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ve yönetim kurulu üyeleri basın mensuplarıyla bir araya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, 13 Haziran 2025 tarihinde göreve geldiklerinde kulübün transfer yasağının olduğunu hatırlatarak, "Kulübün açıklanan borcu yaklaşık 1 milyar 550 milyon TL seviyesindeydi. Ayrıca bu borçlara dahil edilmeyen, süreçte zaman içerisinde öngörülen önceki sezon futbolcu alacakları kur farkları, kredi borcu faizi yapılandırma farkları, Sosyal Güvenlik Kurumu yapılandırma farkı, vergi yapılandırma farkı ve 8 futbolcuya ait FIFA ve diğer kulüpler dosyası ödemeleriydi. İlk gün bu dosyalarla karşılaştık. Acil ödemeleri yaparak transfer yasağını kaldırdık. Göreve geldiğimizde kulübümüzün 54 sözleşmeli profesyonel futbolcusu vardı. Yaptığımız çalışmalar ile kadromuzu 40 futbolcuya düşürdük. Bu süreyi yönetirken ilk 6,5 ayda yönetim kurulu olarak yaklaşık 500 milyon TL kasa kolaylığı yaptık ve ayrıca 120 milyon TL de kefalet desteği olmak üzere toplamda yönetimimiz 620 milyon destek sağlamıştır. Ayrıca federasyondan, reklamlardan, localardan, sponsorluklardan, kombinelerden, bilet satışlarından ve bağışlardan yaklaşık 600 milyon TL tutarında gelirin kulüp kasasına girmesini sağladık. Bu kaynaklar günü kurtarmak için değil, kulübümüzün geleceğini inşa etmek için kullanıldı" ifadelerini kullandı.

"Konyaspor'un sezon sonu tahmini borcu 2 milyar 400 milyon TL"

Bu sezon sonu itibariyle Konyaspor'un yaklaşık borcunun 2 milyar 400 milyon TL olmasını öngördüklerini belirten Başkan Ömer Atiker, "Devir alınan borç miktarı 1 miyar 550 milyon TL, yapılandırma kur farkı, faiz farkı 250 milyon TL, 2025-26 sezon gelir gider farkı bu rakamları topladığımız zaman kulübün sezon sonu tahmini borcu 2 milyar 400 milyon TL oluyor. Bu borcun ödenebilmesi için gerekli çalışmalarımız yapılmaktadır. Kulübümüze sürekli gelir getirecek ciddi imkanları oluşturuyoruz. SGK ve vergi borçlarına değinecek olursak kulübümüzün en önemli sorunlarından biri Sosyal Güvenlik Kurumu ve vergi borçlarıydı. Bizler Konyaspor'u yönetirken yalnız sportif değil kamusal sorumlulukların da farkındayız. Yaptığımız yapılandırmalar sonucunda 91 milyon TL tutarındaki Sosyal Güvenlik Kurumu borcunun yüzde 10'unu peşin ödeyerek geri kalan rakamı 24 ayda taksitlendirdik. 347 milyon TL tutarındaki vergi borcunun yüzde 10'unu ödeyerek geri kalan kısmını 30 ay taksitlendirdik" şeklinde konuştu.

"Devre arası transfer çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir"

Transferde temel ilkelerinin mali disiplin ve sportif katkı olduğunu söyleyen Ömer Atiker, "Sezon başında toplamda kulübümüze 8 futbolcu kazandırılmıştır. 5 futbolcu A takıma, 1 futbolcu yatırımlık, 2 futbolcu da akademiye alınmıştır. Devre arası transfer çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Takımımızın ihtiyacı olan bölgelere 4 veya 5 takviye yapmayı planlamaktayız. Şu an transfer komitemiz hızlı bir şekilde çalışmaya başlamıştır. İlk transferimizi de Deniz Türüç'le yaptık" diye konuştu. - KONYA