Konyaspor'un Yeni Başkanı Ömer Atiker

- Konyaspor'da yeni başkan Ömer Atiker oldu

KONYA - Konyaspor'da yapılan olağan genel kongrede yeni başkan Ömer Atiker oldu.

Konyaspor Kulübü'nde 29 Mayıs'ta yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen olağan genel kurul toplantısı bugün çoğunluk aranmadan yapıldı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapılan toplantıda yönetim kurulu raporunun ardından gelir gider raporu ve bilançolar okundu. Konyaspor'un borcunun 1 milyar 400 milyon olduğu açıklandı. Genel kurulda Ömer Atiker başkanlığında tek liste yer alırken, 390 delege katıldı. Ömer Atiker başkanlığındaki yeni yönetim kurulu oy birliği ile seçildi.

Yeni başkan Ömer Atiker yaptığı teşekkür konuşmasında, "Konyaspor yalnızca bir futbol kulübü değil, Konya'nın ruhunu, inancını birlik ve beraberliğini temsil eden bir değerdir. Bizler bu büyük kulübün emanetçisiyiz. Bu emaneti taşıyacak vizyona, kararlılığa ve şehrimizde taraftarımızla tam bir bütünleşme sağlamalıyız. Öncelikle Konyaspor'un mali yapısını sürdürülebilir hale getirmek için titiz bir çalışma yürüteceğiz. Gelir gider dengesini sağlayan, borç yükünü azaltan, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını benimseyeceğiz. Gereksiz harcamalardan kaçınarak, kaynaklarımızı doğru ve yerinde kullanacağız. Konyaspor'un geleceğini günü kurtarma politikaları ile değil, sağlam ve akılcı ekonomik adımlarla inşa edeceğiz" dedi.