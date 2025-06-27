Konyaspor'un Yeni Sezon Kamp Programı

Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, yeni sezon öncesi yeşil-beyazlı ekibin yapacağı kamp programlarına dair açıklamalarda bulundu. Yönet, Konyaspor'un 30 Haziran Pazartesi günü ilk antrenmanını gerçekleştireceğini söyledi.

Futbol A Takımının, teknik direktör Recep Uçar öncülüğünde 30 Haziran günü toplanacağını belirten Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, "Kayacık Tesisleri'mizde pazartesi günü saat 18.30'da ilk antrenmanımızı gerçekleştirmiş olacağız. Bir hafta sürecek Konya çalışmalarında futbolcularımız, rutin sağlık kontrolü ve bazı testlerden geçecek. Konya'daki çalışmalarımızın ardından Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 7 Temmuz Pazartesi günü ikinci etap kamp hazırlıklarımız başlayacak. On gün sürecek kampımızda iki hazırlık maçı oynayacağız. Hazırlık maçlarımız sonrası Erzurum kampımız sona erecek. Süper Lig başlamadan önce üçüncü ve son etap çalışmalarımızı ise yurt dışında gerçekleştireceğiz. Avusturya'da 21 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında kampımız olacak. Şu an yapılan planlamaya göre üçüncü etap kampımızda dört hazırlık maçı oynayacağız. Kamp sürecimizin tamamlanmasının ardından takımımız Konya'ya gelerek hazırlıklarını tesislerimizde sürdürecek" ifadelerini kullandı. - KONYA