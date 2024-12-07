Konyaspor ve Antalyaspor 1-1 Berabere

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Aleksic'in kafa vuruşunda kaleci Piric başarılı oldu.
61. dakikada Ndao pasını ceza sahası içi sol tarafında bulunan Pedrinho'ya aktardı. Pedrinho'nun çaprazdan vuruşunda top direkten döndü.
85. dakikada Antalyaspor'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Ndao ile Veysel Sarı'nın ikili mücadelesi için hakem Halil Umut Meler, VAR'a gitti. Pozisyonu izleyen Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
90+1. dakikada penaltıda topun başına geçen Larsson'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyurcan
Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Ndao (Melih Bostan dk. 90+1), Aleksic (Adem Kabak dk. 90+1), Pedrinho (Melih İbrahimoğlu dk. 81), Yusuf Erdoğan (Prip dk. 71), Umut Nayir (Kramer dk. 81)
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Tunahan Taşçı, Boateng
Teknik Direktör: Recep Uçar
Antalyaspor: Kenan Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural (Mert Yılmaz dk. 77), Petrusenko (Townsend dk. 64), Kaluzinski (Milosevic dk. 90+1), Soner Dikmen, Larsson, Van de Streek (Safuri dk. 46), Gaich (Abdurrahim Dursun dk. 90+1)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Gerxhaliu, Bünyamin Balcı, Emre Uzun, Osman Özmert
Teknik Direktör: Alex de Souza
Goller: Adil Demirbağ (dk. 15) (Konyaspor), Larsson (dk. 90+1 pen.) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Bazoer, Ndao, Oğulcan Ülgün (Konyaspor), Townsend (Antalyaspor) - KONYA
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